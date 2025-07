Video: perro atiene a niño en tiendita y momento se vuelve viral

Ciudad de México.- Un video compartido en redes sociales ha desatado risas y suspiros entre miles de internautas, gracias al inesperado encuentro de un niño con un inusual "empleado" en una tienda de abarrotes cercana a su hogar.

En las imágenes, el menor se aproxima al mostrador esperando ser atendido, pero en lugar de ver a una persona, se encuentra frente a un perro que, sobre sus patas traseras y con las delanteras apoyadas sobre la mesa, parece listo para encargarse del negocio.

Sorprendido por la escena, el niño no pudo evitar gritarle a su mamá: —¡Mami, el perro me está atendiendo!— repitió incrédulo, mientras ofrecía el dinero al can como si realmente esperara recibir cambio.

Ternura, inocencia y humor que conquistaron Internet

La escena ha conquistado las redes, donde no tardó en viralizarse y acumular más de 50 mil reacciones. Los comentarios no se hicieron esperar: mientras unos aplaudían la inocencia del pequeño, otros se divertían con la expresión impasible del perro, que se mantenía firme en su lugar.

Frases como “Y el niño todavía le extiende el dinero jajaja”, “Dos hermosas almas inocentes” o “El perro: ¿Nunca ha visto a un perro chambear?” destacaron entre los cientos de respuestas que celebraban el momento.

Aunque no se ha confirmado dónde fue grabado el video, muchos usuarios aplaudieron que el animal pareciera asumir su papel con total seriedad, como si de verdad estuviera cumpliendo un turno detrás del mostrador.

Una escena espontánea, donde la ingenuidad de la infancia y el carácter tranquilo del perro se combinaron para regalar un instante inolvidable, capaz de arrancar sonrisas en todo el país.