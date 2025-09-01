Video: Mujer vuelca su vehículo al grabarse cantando tema de Britney Spears

Pensilvania- En un incidente que ha captado la atención en redes sociales, Kaitlynn McCutcheon, una joven de Pensilvania, Estados Unidos, grabó su propio accidente vehicular mientras conducía. El choque ocurrió cuando golpeó el volante al ritmo del coro "hit me baby one more time" de la canción de Britney Spears.

Según detalles compartidos por la propia McCutcheon, el vehículo terminó volcado a un costado del camino, pero ella salió ilesa del percance. La joven decidió publicar ediciones del video en TikTok, donde rápidamente acumuló cientos de miles de vistas en poco tiempo, generando un revuelo viral.

El suceso ha desatado debates en línea sobre los riesgos de filmarse al volante para contenido en redes sociales. Autoridades de tránsito en Estados Unidos advierten que distracciones como el uso de celulares causan miles de accidentes fatales al año, destacando la necesidad de mayor conciencia sobre la seguridad vial.

McCutcheon no ha reportado lesiones graves y ha utilizado el incidente para reflexionar públicamente sobre los peligros de las distracciones al conducir, aunque el video continúa circulando ampliamente en plataformas digitales.