Video: Mujer reclama a latina en EU por ondear la bandera de México

Ventura.- La tienda La Catrina Folk Art, ubicada en Ventura, California, se convirtió en escenario de un acto de discriminación que ha desatado indignación en redes sociales. Leylany Rodríguez, joven latina e hija de los propietarios, grabó el momento en que una mujer se acercó para reclamarle por ondear la bandera de México frente al negocio familiar.

“¿Por qué diablos estás ondeando una bandera mexicana en Estados Unidos?” se escucha decir a la mujer en el video publicado en TikTok por la cuenta @lacatrinitacrafts.

La escena que se viralizó, ha generado una ola de solidaridad hacia Rodríguez y su familia, quienes defienden su derecho a expresar su identidad cultural.

La tienda, especializada en arte popular mexicano y ubicada en Main Street, ha sido reconocida por su participación en eventos comunitarios y por promover el arte oaxaqueño en California.