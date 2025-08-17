Video: Mujer descubre que su pareja es infiel y lo humilla

Un hombre infiel más fue expuesto públicamente a través de las redes sociales después de que su pareja descubriera sus engaños mediante los mensajes de su celular. La relación había durado nueve meses, pero las conversaciones revelaron que el hombre acudía a bares para caballeros y tenía encuentros sexuales con distintas personas.

La exposición fue realizada por Lizbeth Rodríguez, la famosa youtuber mexicana y exintegrante de Badabun, conocida por presentar el programa Exponiendo infieles. Actualmente, de manera independiente, conduce su show “Infieles”, donde aborda a parejas en lugares públicos y les ofrece dinero a cambio de revisar sus teléfonos para descubrir posibles engaños. Estas revisiones suelen mostrar conversaciones, fotos y mensajes que evidencian infidelidades, generando confrontaciones e incluso la ruptura de relaciones.

Descubrimiento a través del celular

En el video, Lizbeth revisa el celular del hombre y primero observa fotos privadas de una persona desconocida, lo que empieza a levantar sospechas. Luego, al analizar los chats, encontró conversaciones con una amiga cercana que resultaron normales, pero finalmente halló mensajes con una mujer a quien le compraba contenido privado en Telegram, así como comunicaciones con otra mujer que trabaja en un bar para caballeros. Los mensajes eran explícitos y detallaban encuentros sexuales que habrían tenido.

La pareja confrontó al hombre, reprochándole el uso de dinero para pagar contenido y asistir a los encuentros:

"Déjate de eso, yo a él lo apoyo todavía. Entonces, el dinero que de alguna manera u otra yo a ti te ayudo, vas y te lo gastas con teiboleras… Todo el tiempo que no podías por el trabajo y la escuela, eso qué, esos encuentros qué", le dijo visiblemente molesta.

Humillación y confrontación

El momento culminante ocurrió cuando la mujer, con evidente enojo, empujó al hombre y tiró billetes al piso, exigiéndole que los recogiera mientras lo reprendía. Durante toda la escena, la mujer mantuvo un tono de humillación:

"Así te quería ver", le repetía mientras él se encontraba en el piso.

El video generó gran atención en redes sociales y refleja nuevamente la dinámica del programa de Lizbeth Rodríguez, donde la exposición de infidelidades se combina con confrontaciones intensas y reacciones de humillación que se vuelven virales.