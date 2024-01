Video: Mujer de 28 años confiesa que nunca ha tenido novio

Jessica Cárdenas, una creadora de contenido para redes sociales, contó que a sus 28 años no ha tenido ningún noviazgo. Su revelación sorprendió a miles de usuarios y no tardó en volverse viral en TikTok.

Aunque el contenido de Jessica suele estar enfocado en ofrecer sugerencias sobre branding personal y abordar las últimas tendencias de diseño, en esta ocasión compartió un íntimo momento de su vida.

La creadora de contenido comenzó exponiendo que dudó mucho sobre si compartir esta situación o no en redes sociales, finalmente optó por hacerlo, pues es coincidente de que probablemente no es la única que atraviesa por lo mismo.

“Tengo 28 años y nunca he tenido novio. Cuántas veces no me ha rondado por la cabeza ‘ya me quedé sola’, ‘quizás es que he hecho algo mal’, ‘quizás no soy lo suficiente bonita o simpática’, ‘quizás debería cambiar algo de mi personalidad’... ‘a lo mejor tengo que reírme de las bromas que no me dan risa’, ‘me tengo que forzar’, a lo mejor yo tengo algo de malo y ahuyento a los hombres… ”, comenzó diciendo.

“La respuesta es ‘no’. Les cuento esto porque yo sé que algunas de ustedes a lo mejor han pasado o les han pasado estos pensamientos por la cabeza y la verdad es que son incorrectos porque cuando alguien llega a tu vida y va a estar contigo, tiene que querer como eres y no estoy diciendo que te aguanten como eres y punto”, agregó.

Jesica precisó que es esencial no ‘forzar ninguna relación’, pues en determinado tiempo se dará una conexión especial, sin embargo esto no significa que no hay que trabajar en uno mismo para mejorar como persona.

Se dijo tranquila de llevar 28 años soltera e invitó a todas aquellas personas que atraviesan esta misma situación a estar en paz y disfrutar del proceso, así mismo a no perder la esperanza.

A cinco días de su publicación el video de Jesica suma casi cinco millones de reproducciones y miles de comentarios de usuarios, que como la influencer lo comentó, atraviesan la misma situación y agradecen haber recibido este mensaje.