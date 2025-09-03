Video: Muestra cómo es un día subiendo contenido para adultos y la critican

Ciudad de México. — Adriana Olivares, influencer con millones de seguidores en redes sociales, compartió a través de TikTok un video mostrando cómo es un día normal en su vida como creadora de contenido en OnlyFans, plataforma en la que ha logrado un notable éxito económico.

En el video, Olivares relató que su rutina diaria inicia con un baño para “verse hermosa” y continúa saludando al personal que la ayuda con la limpieza en su hogar. Después de desayunar, acudió a una joyería para adquirir algunos productos y, al final del día, se preparó para dormir, concluyendo su jornada.

El clip comenzó a acumular miles de reproducciones, y los comentarios críticos no se hicieron esperar. Entre las reacciones más frecuentes se encontraban cuestionamientos sobre la simplicidad de su rutina y críticas a su estilo de vida:

“Aporta algo positivo, deja de presumir puras tonterías.”

“Eres el orgullo de tus papás.”

“Toda una emprendedora.”

“Me esperé a que hicieras algo en tu día.”

En México, los creadores populares de OnlyFans suelen cobrar entre 10 y 30 dólares mensuales (aproximadamente 210 a 630 pesos mexicanos) por el acceso a su contenido. A pesar de las críticas, la plataforma sigue siendo una fuente significativa de ingresos para muchos usuarios, quienes incluso dejan sus trabajos estables para dedicarse de lleno a crear contenido.