Video: Lord chanclazo: joven se viraliza por caída en Oxxo

Las redes sociales suelen regalarnos de todo: desde momentos serios hasta escenas cómicas que hacen más ligero el día. Ese es el caso de un video que se volvió viral en TikTok y X (antes Twitter), donde un par de amigos protagonizaron una divertida situación en un Oxxo.

En las imágenes se observa a un hombre tirado en el piso mientras su acompañante no puede contener la risa. El motivo: al cruzar una calle inundada, la chancla mojada del joven se resbaló y quedó atorada en su tobillo, impidiéndole sacarla. El momento fue tan gracioso que sus amigos lo grabaron y publicaron en redes, donde ya supera el millón de reproducciones.

“Lord chanclazo en el Oxxo”, la historia detrás del video

La situación se complicó tanto que incluso la cajera del Oxxo intentó ayudarlo a colocar bien la chancla. Sin embargo, tras varios intentos y jaloneos, no lograron resolverlo en el momento.

Todo comenzó cuando el joven cruzó la corriente de agua provocada por la inundación para llegar a la tienda. Desde ahí la chancla “ya quería abandonarlo”, pues se le salió en medio de la calle y tuvo que ser rescatada por su amigo.

Reacciones en redes sociales

En TikTok, el clip acumula más de tres mil comentarios, donde usuarios celebran la divertida escena. Incluso el Community Manager de Oxxo se unió a la conversación con humor:

"Lo bueno que llegaron a la tienda con todo y chancla".

Entre los mensajes que destacan se leen: