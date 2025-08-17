Video: Le pide matrimonio a su novia frente a volcán y hace erupción

En Guatemala, una propuesta de matrimonio se convirtió en un recuerdo único cuando, justo en el instante en que un joven se arrodilló frente a su pareja para entregarle un anillo, el volcán cercano entró en erupción.

El sorprendente momento ocurrió durante una excursión turística y quedó captado en video, el cual rápidamente se volvió viral en redes sociales. La novia, impactada tanto por la propuesta como por la escena natural, quedó sin palabras, mientras los demás visitantes reaccionaban emocionados al ser testigos de la doble sorpresa.