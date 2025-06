Video: Le entregan lomito equivocado al viajar en avión

Una usuaria de TikTok identificada como @latripleefe denunció a través de un video viral que la aerolínea Viva Aerobús le entregó un perro que no era suyo durante un vuelo con destino a Mérida, Yucatán. El incidente encendió las redes sociales y puso en duda los protocolos de transporte de mascotas de la compañía aérea.

Según narró en el clip, al aterrizar en Mérida y recibir la transportadora que debía contener a su cachorra, se llevó una amarga sorpresa: otro canino venía dentro. El animal no era el suyo, sino un perro gris de mayor tamaño que llegó sucio, sediento y desorientado.

“Viva Aerobús me cambió a mi cachorra por este wey”, expresó entre risas nerviosas, mostrando al perro que no reconocía. Pese a la confusión, la joven lo atendió con cuidado: lo bañó, hidrató y cuidó durante horas. Pero su angustia no cesaba: “¿Dónde rayos está mi bebé?”, preguntó con evidente preocupación.

El error, que fue ampliamente compartido, evidenció una posible negligencia en la cadena de resguardo y entrega de mascotas. A través de los comentarios, otros usuarios compartieron historias similares y exigieron a las aerolíneas protocolos más seguros y responsables para el traslado de animales.

Horas después del video inicial, la usuaria actualizó la situación: “Mi cachorra ya está viniendo en avión”, escribió, confirmando que su mascota fue encontrada y enviada de regreso. La perrita regresó sana y salva, pero el misterio del perro gris —bautizado en redes como ‘Errorcito’— continuó acaparando la atención.

Finalmente, la joven mostró en otro video el momento en que llevó a ‘Errorcito’ de regreso al aeropuerto para que pudiera reencontrarse con su verdadero dueño. “Adiós Errorcito, buen viaje, a tu casita, tu dueño te espera bebito”, expresó en un emotivo mensaje, mientras acariciaba al perro antes de entregarlo.

Los usuarios de TikTok reaccionaron con comentarios como: “Espero que sean personas responsables, porque mencionaste que venía todo sucio” o “Necesito saber de la familia de Errorcito”, mostrando una mezcla de empatía y preocupación por el bienestar del animal entregado por error.

Hasta el momento, Viva Aerobús no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el incidente ni ha explicado cómo ocurrió la confusión. La falta de respuesta ha intensificado las críticas en redes sociales, donde muchos piden a la aerolínea transparencia y revisión urgente de sus procesos para garantizar la seguridad de las mascotas en sus vuelos.

El caso se ha convertido en un ejemplo viral de los riesgos que enfrentan los animales durante su transporte en aviones, y ha abierto un debate sobre la urgencia de normativas más estrictas para las aerolíneas mexicanas.