Video: Lady Cineteca desata polémica en función de Eddington

Ciudad de México.- Lo que inició como una función más de Eddington, la nueva cinta de Ari Aster, terminó en un altercado en la Cineteca Nacional.

Una mujer, apodada en redes como “Lady Cineteca”, fue grabada gritando y lanzando frases ofensivas tras ser confrontada por su conducta ruidosa durante la proyección.

Testigos afirmaron que la mujer habló y se rió en voz alta por más de una hora.

Al finalizar la película, una espectadora le pidió guardar silencio, lo que detonó una discusión que escaló rápidamente.

En los videos difundidos se escucha “Si te cuesta convivir, pues lárgate”, mientras sus acompañantes intentaban calmarla.

El incidente generócríticas por la falta de intervención del personal del recinto.

Según asistentes, fue necesario que un espectador saliera a buscar apoyo externo, lo que evidenció la ausencia de protocolos para atender conflictos en salas.