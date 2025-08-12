Video: Joven va al trabajo de su novia y la sorprende con una flor y un poema

En redes sociales se volvió viral una historia de amor que, según los internautas, no le pide nada a Romeo y Julieta: la de Alejandro y Amanda. Una tiktoker captó al joven uruguayo mientras caminaba rumbo a sorprender a su novia con un detalle especial.

“Te vi caminando con la flor y me dio mucha ternura”, le dijo la creadora de contenido, a lo que Alejandro respondió que era para su pareja. “Nos íbamos a ver el viernes, pero la extraño”, confesó.

Alejandro contó que está por cumplir tres meses de noviazgo con Amanda, aunque se conocen desde la infancia y, años después, comenzaron a salir en la época del liceo.

“Se habla mucho del amor a primera vista, pero amores así son más lindos porque se van construyendo”, afirmó sobre su relación.

Sobre cómo empezó el romance, dijo: “Es complicado de explicar… siento que las palabras a veces no alcanzan. De un día a otro algo hizo un click y empecé a verla de otra forma. Es hermosa. Le conté mis intenciones y me dio la oportunidad de volver a intentarlo”.

En cuanto a la flor que llevaba, una rosa, explicó: “Sus flores favoritas son los lirios, pero el de la florería no tenía”.

Mientras lo acompañaba, la tiktoker comentó: “Siento que esto es una escena de película”. Fue entonces cuando Alejandro sacó una libreta y leyó un poema que le escribió a Amanda:

“Afortunado soy al tenerte, consciente soy al amarte, feliz soy de escuchar tu risa. Son aspectos que demuestran vida. Estoy vivo, pero comienzo a vivir contigo. El hecho de verte sin ningún filtro, verte auténtica, lo es todo. Significa que sientes esa confianza conmigo que no sientes con nadie más. Lo aprecio mucho. Sin duda, tu ser abunda de belleza. Deslumbrante eres por fuera, pero por dentro tienes la pureza e inocencia que te atrapa a ti. No busco solo amarte o admirarte, sino cuidarte y acompañarte hasta agotar nuestro tiempo en el reloj que esta vida nos dio”.

Finalmente, llegaron al lugar donde Amanda trabaja. Antes de entrar, Alejandro admitió estar nervioso por la presencia de la cámara. Al verse, la pareja se abrazó y besó, regalando una escena emotiva para quienes observaban.

Amanda, algo apenada, dijo sobre la sorpresa: “Muy lindo, siempre me regala rosas, es muy romántico”.

El video fue publicado en X por la cuenta @Valesulca, que lo acompañó con un texto que resume el sentir de muchos: “Romeo y Julieta no le llegan ni a los pies a esta historia de amor juvenil. Señor Alejandro, te quiero mucho”.