Video: Joven regala peluche de Goyo a Didi para evitar celos de su novio

Ciudad de México.- Una aficionada a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México se hizo viral después de la segunda jornada de futbol mexicano del pasado fin de semana.

Esto mismo pues la joven camino a ver a su novio después de ver el partido de los auriazules contra los Tuzos del Pachuca con un amigo, tomó la decisión de regalarle un peluche de Goyo a su chofer de plataforma que la trasladaba a su destino para evitar los celos de su pareja.

“Oye disculpa, ¿Te puedo regalar este peluche? Es que fui al partido de Pumas con mi amigo, pero es que ahorita voy a ir a ver a mi novio y me va a preguntar que quién me lo regaló. Es bien celoso, no quiero que me haga preguntas”, dijo la mujer que vestía la jersey color dorado de los universitarios.

El conductor, entre su sorpresa y buen ánimo, se limitó a reír y señalar que no era aficionado al conjunto felino al tiempo que presionaba el peluche para que este emitiera un rugido. “Yo ni le voy a Pumas, pero está chido”, dijo.

La sección de comentarios del TikTok se llenó de burlas y de simpatía por el mencionado amigo que regaló el peluche, “chale, pobre del compa que se lo regaló”.