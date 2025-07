Video: Joven destruye auto de su padre tras hallarlo con la amante

Santa Marta.- Una escena cargada de emociones desató polémica en redes sociales luego de que una joven de 19 años fuera captada mientras enfrentaba a su padre en plena vía pública en Santa Marta, Colombia. El altercado ocurrió en la avenida del Libertador, una de las más transitadas de la ciudad, y se viralizó rápidamente por la intensidad del momento.

De acuerdo con testigos y medios locales, la joven habría sorprendido a su padre dentro de un automóvil en compañía de una mujer que, según gritó, no era su madre. La situación desencadenó su furia, por lo que comenzó a golpear el vehículo utilizando piedras y un casco de motocicleta, en presencia de numerosos peatones que no tardaron en registrar el momento con sus teléfonos.

Escándalo en la vía pública

Las imágenes muestran a la joven gritando con enojo mientras golpea el automóvil y exige que su padre y la mujer desciendan del vehículo. En un punto, se le ve sujetando su celular con una mano y usando una piedra con la otra para romper los vidrios. Según reportes, primero estrelló el cristal del lado del copiloto, luego arremetió contra el parabrisas y los espejos laterales.

Tanto el padre como la mujer que lo acompañaba optaron por no salir del vehículo durante la confrontación. En un giro que provocó aún más molestia, la acompañante comenzó a grabar a la joven desde el interior del automóvil. “Ella gritaba que era una falta de respeto, que no podía creer lo que estaba viendo”, relató un mototaxista que presenció el incidente.

El video se viraliza y divide opiniones

El momento no tardó en difundirse a través de plataformas como TikTok, Instagram, Facebook y X (antes Twitter), donde el video alcanzó miles de visualizaciones y generó un intenso debate entre los usuarios. Algunos testigos incluso alentaron a la joven con frases como: “¡Dale más duro!” y “¡Eso le pasa por infiel!”.

En redes sociales, muchos usuarios defendieron la reacción de la joven, argumentando que fue producto del dolor al ver a su padre involucrado con otra mujer. Comentarios como: “No está bien lo que hizo, pero el dolor la cegó”; “Está defendiendo a su madre, no son celos”; “La infidelidad también daña a los hijos”, reflejan el respaldo que recibió en ciertas comunidades digitales.

Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con su forma de actuar. Varios señalaron que la violencia no se justifica, independientemente de la situación, e incluso se especuló que el padre podría estar divorciado. Otros criticaron a la joven por “faltarle al respeto” a su progenitor. Frases como: “Una hija no tiene derecho a reprender a su padre”; “Debe respetar su autoridad”; o “Hay que conocer la otra versión”, también resonaron en los comentarios.

Mientras el video continúa circulando por la red, el caso ha puesto sobre la mesa temas como la infidelidad, los límites en las relaciones familiares y la respuesta emocional de los hijos ante conflictos conyugales.