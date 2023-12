Video: Igor Lichnovsky se tatúa la 14 tras ser campeón con América

Igor Lichnovsky aún pertenece a Tigres y tras ser cortado por los felinos, América le dio espacio en su plantilla, por lo que ahora muy contento se tatuó la 14.

Las Águilas sumaron una estrella más y Lichnovsky fue clave en la defensa, rápido se ganó a la afición y por eso decidió ponerse ese tatuaje en su pierna derecha.

"Cuando se me informa de mi futuro en Tigres, les dije que no tenía muchas ganas de continuar. Me decepcioné mucho de la gente, de las cosas que pasan... cuando llega América a dos días del cierre de registros, me dio un envión anímico".

"Desde que llegué les dije que íbamos a ser campeones y pasó, sólo puedo decir que cuando las cosas se pongan difíciles, tengan fe, a mí me ha resultado en la vida".

Ahora, Lichnovsky es parte importante del club y en América desean que siga jugando para el club, pero tendrán que negociar con Tigres.