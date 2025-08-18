Video: Hombre 'intoxicado' destruye pluma de fraccionamiento y se la lleva

Ciudad Juárez.- Un hombre en aparente estado de intoxicación destrozó la pluma de un fraccionamiento y se la llevó.

Los hechos fueron captados por una cámara de seguridad y compartidos por vecinos en grupos de Facebook, donde solicitaron ayuda para identificar al sujeto para que pague los daños.

Las imágenes muestran al hombre subiéndose arriba de la pluma y moviéndola hasta el punto en que la quebró. Incluso, se llevó la estructura.

De acuerdo con el video, la situación ocurrió a las 4:13 de la mañana de este lunes 18 de agosto en la zona del parque Villa Hermosa.