Video: Hijo de leyenda de la UFC desata violencia real en función de lucha libre

Ciudad de México.- Lo que debía ser una secuencia pactada dentro de un espectáculo de lucha libre terminó en caos este sábado en Los Ángeles. Raja Jackson, peleador de Artes Marciales Mixtas (MMA) e hijo del excampeón de UFC Quinton "Rampage" Jackson, irrumpió en el cuadrilátero durante un evento de KnokX Pro Entertainment & Academy y propinó una golpiza real al luchador Stewart Smith, alias "Syko Stu", quien terminó hospitalizado con heridas graves.

La agresión ocurrió tras un altercado previo en el que Smith le estrelló una lata de cerveza en la cabeza a Jackson. Aunque se le había dicho que podía vengarse como parte del espectáculo, Jackson esperó al combate para lanzar más de veinte golpes directos a la cabeza de su oponente, quien perdió el conocimiento.

Rampage Jackson se deslindó públicamente de la conducta de su hijo, calificándola como un error grave y asegurando que “lo que debía ser parte del show, salió terriblemente mal”. La empresa KnokX Pro también condenó el hecho, señalando que “la lucha planificada se convirtió en un acto de violencia egoísta e irresponsable”.

Smith se encuentra estable, pero el incidente ha reabierto el debate sobre los límites entre espectáculo y violencia real en eventos deportivos.