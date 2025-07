Video: Familia regresa de EU y encuentra su casa invadida

Tamaulipas.- Una familia tamaulipeca regresó de Estados Unidos y se llevó la sorpresa que su casa fue invadida.

Daniela compartió un video en TikTok informando se fueron a Estados Unidos hace aproximadamente 10 años para trabajar, pero le encargaron la vivienda a un familiar, quien dejó meter a esas personas que salen en el clip.

"Me presento con ellas con mis papeles para comprobar que es mi propiedad y es así como responden!! No tienen vergüenza, todavia que llevan 10 años sin pagar renta", expuso Daniela, quien acudió al domicilio junto con su madre Irma Guadalupe.

Entre burlas y negaciones para charlar, las invasoras tomaron a juego la llegada de Irma y Daniela, incluso no tuvieron ninguna voluntad para buscar la manera de arreglar la situación y la dueña les dijo:

"Estoy enseñando que este terreno es mi casa. Tengo todos los papeles en regla, por favor devuelvan el terreno".

La dueño recibió una respuesta burlona por parte de la invasora, quien cuestionó el estado civil de Irma y tras saber que no está casada ella refirió: "¿Tiene usted esposo? Ah, bueno, porque no me ha venido a ver en estos 10 años".

Ahora ambas enfrentan un pleito legal en busca de que se haga justicia para que recuperen su casa.