Video: 'Eso mamona'; le pide número de cel a policía durante concierto

En medio de la emoción, la música norteña y la algarabía de una feria regional en el estado de Puebla, una joven vivió un momento que se ha robado la atención de millones en redes sociales: terminó enamorada de un guardia de seguridad durante el concierto del reconocido Grupo Intocable y, sin pensarlo dos veces, le pidió su número de teléfono.

El peculiar momento quedó inmortalizado en video y fue compartido en la cuenta de TikTok @taniamora14, quien narró el suceso con un mensaje claro y directo: “Fui a ver a Grupo Intocable a la feria, pero terminé enamorada del policía y le pedí su número”.

La publicación se volvió viral rápidamente y ha superado ya los 14 millones de reproducciones, generando una avalancha de reacciones.

En las imágenes se puede ver a la joven acercándose al guardia, quien luce un tanto apenado por la inesperada propuesta. Sin embargo, su tímida sonrisa y la forma en que baja la mirada reflejan que, aunque sorprendido, no le molestó la atención.

Finalmente, accede a compartir su número con la joven, lo que desató una ola de comentarios y mensajes de apoyo de usuarios enternecidos por la escena.

La publicación no solo ha acumulado millones de vistas, sino también casi 2 millones de reacciones, más de 8 mil comentarios y más de 56 mil veces compartido, convirtiéndose en uno de los videos más virales del momento en TikTok México.

Entre los comentarios, abundan los mensajes positivos, celebrando la valentía de la joven por dar el primer paso y deseando que esta historia tenga un “final feliz”.

“En el amor…. Yo soy la niña de atrás… bien emocionada por ver todo el chisme“, “Yo lo conozco y efectivamente no tiene novia...”, Yo lo conozco y efectivamente no tiene novia..., “esos sí son policías, guapos, no como donde yo vivo en mi país policías capibaras con su salchipapa”, se lee en los comentarios.

Este tipo de encuentros inesperados se han vuelto cada vez más comunes en redes sociales, donde los gestos espontáneos y genuinos conectan rápidamente con la audiencia.

En este caso, el concierto de Intocable fue el escenario perfecto para que naciera una historia que, aunque breve, ya ha conquistado a millones.

Ahora, muchos esperan una segunda parte: ¿cómo continuará esta historia entre la joven y el guardia? Las redes, al menos, ya están listas para seguir el romance.