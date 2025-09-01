Video: El Dr. Simi se sube al trend de 'Ojitos Mentirosos'

El más reciente trend de TikTok, inspirado en la película Chicuarotes y acompañado por la cumbia Ojitos mentirosos, ha generado controversia por acusaciones de apropiación cultural y por la manera en que algunos usuarios consideran que romantiza la pobreza.

En medio del debate, un personaje logró cambiar la percepción general: el Dr. Simi. La icónica botarga de Farmacias Similares se sumó a la tendencia y recibió un inesperado reconocimiento por parte de los internautas.

¿De qué trata el trend “Ojitos mentirosos”?

Durante agosto, múltiples creadores en TikTok comenzaron a recrear escenas que evocan la vida en barrios populares de México, utilizando como fondo la cumbia Ojitos mentirosos. La dinámica retoma la estética y el tono de la cinta Chicuarotes (2019), dirigida por Gael García Bernal, y se caracteriza por un aire nostálgico y melancólico en su representación de entornos urbanos.

El giro que dio el Dr. Simi

Entre la ola de críticas, la aparición del Dr. Simi en este trend desató entusiasmo. En su video, la botarga apareció caracterizada de payaso, recorriendo escenarios representativos de distintas regiones del país y probando platillos típicos mexicanos. La publicación superó las 3.3 millones de reproducciones y acumuló miles de comentarios positivos.

Usuarios celebraron que el personaje se sumara a la dinámica, señalando que el Dr. Simi posee una “autoridad moral” para participar, ya que por años ha estado vinculado con poblaciones marginadas mediante su labor de salud accesible. Comentarios como “El único que tiene derecho a hacer este trend es el Dr. Simi, porque ayudó a las colonias olvidadas cuando nadie más lo hizo” se viralizaron junto con el clip.

Más que una botarga

El fenómeno evidenció cómo el Dr. Simi se ha consolidado como un símbolo cultural en México. Su imagen, la canción publicitaria que lo acompaña y las acciones filantrópicas de la empresa lo han convertido en mucho más que la representación de una cadena de farmacias: es un emblema de inclusión, empleos y salud accesible en comunidades donde el sistema público no siempre alcanza.