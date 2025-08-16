Video de una 'alma en pena' en bosque de Japón divide opiniones

Ciudad Juárez.- Exploradores urbanos compartieron en TikTok un video tomado en el bosque Aokigahara, Japón, donde aseguran haber captado la silueta de un fantasma.
El lugar, conocido como el “Bosque de los Suicidios”, es famoso por su silencio inquietante, la densidad de sus árboles y las leyendas de espíritus que, según la tradición, vagan atrapados en la penumbra.
El clip generó debate entre quienes creen en lo paranormal y quienes lo atribuyen a un truco visual.
Las personas que se encuentren en una situación de crisis, con ideas suicidas o que no sepan qué hacer debido a un mal momento, pueden llamar al: 911, número de emergencias y atención de crisis: 800 911 2000, línea de la vida, disponible a cualquier hora para recibir acompañamiento y atención.