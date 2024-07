Video: Carga a su novio borracho con un brazo y una bici con el otro

Las redes sociales se han convertido en el medio perfecto para dar a conocer todo tipo de historias con las que llevan las emociones de los internautas al límite. Tal y como ocurrió con la de una mujer que se hizo viral por sorprender con su gran fuerza física, y es que no dudó en cargar a su novio que estaba en estado de ebriedad mientras que con la otra mano la joven llevó su bicicleta.

Mujer sorprende con su fuerza al cargar a su novio

En días recientes se hizo viral el video de lo que parecía ser una discusión como cualquier otra entre una pareja, pues la mujer encontró a su pareja en total estado de ebriedad y recargado en un poste sin poder sostenerse de pie. Tras varios minutos de reclamos, la joven opta por dejar una lata de cerveza en la banqueta y llevarse a novio.

Sin embargo, lo que sorprendió a los internautas fue la manera en la que lo hizo ya que terminó por cargarlo en el hombro mientras que con la otra mano se llevó la bicicleta en la que, aparentemente, viajaba el hombre. A su alrededor, algunas personas quedaron asombradas y no evitaron mirar a la pareja debido a la fuerza que mostró la mujer.

“En estos tiempos modernos puede ser un bello guerrero”, “Dónde encuentro una”, “No quiero, necesito una mujer así”, “Quédate con la que te lleve así de regreso a su casa con todo y chivas, cuando el camino ya se te acabó”, “Que no la haga enojar…”, “Es una puesta en escena”, “Que suerte de pend***, ojalá y no la pierda por estar borracho siempre”, “Más mujeres así en el mundo”, “No es normal que una mujer tenga tanta fuerza”, “Esta mujer es fuerte y valiosa, no debería perder el tiempo” y “Ella es increíble”, fueron algunos de los comentarios.

Aunque la fuerza mostrada por la mujer que carga a su novio generó gran sorpresa entre los internautas, algunos dudaron sobre la veracidad del video y se dieron a la tarea de investigar su origen. Fue así como se reveló que el clip original fue compartido por la cuenta "apendeja2humor" en Instagram, donde una pareja en Colombia se dedica a crear este tipo de contenido con humor y ante esto se sugirió que podría tratarse de un montaje.

Pese a ello, algunos aplaudieron la fuerza de la mujer en el clip y tomaron con humor la situación en la que supuestamente estaba con su novio. Aunque que otros usuarios se dijeron molestos por haber sido engañados: “¿Y el que graba como sabia que ella era la elegida y que debía grabarla desde el principio? Y estaba preparado”, “Esa mujer vale oro puro”, “Es montaje, pero es una excelente realidad. De verdad esas ocurrencias de estos dos” y “Motivos para ir al gym”.