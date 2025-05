Video: Captan aterradora psicofonía donde mataron a Valeria Márquez

El trágico asesinato de la influencer mexicana Valeria Márquez, ocurrido el pasado 13 de mayo durante una transmisión en vivo desde su salón de belleza en Zapopan, continúa generando conmoción y teorías en redes sociales. Recientemente, surgió un presunto audio paranormal grabado en el lugar del crimen, en el que se escucha claramente el nombre "Vivian", una de las amigas cercanas de la víctima.

Valeria Márquez, de 23 años, era una reconocida influencer de belleza con una creciente presencia en plataformas como TikTok e Instagram. El día de su asesinato, Márquez realizaba una transmisión en vivo desde su estética, Blossom The Beauty Lounge, cuando un hombre ingresó al establecimiento y le disparó en múltiples ocasiones. El ataque fue presenciado en tiempo real por sus seguidores.

La Fiscalía del Estado de Jalisco inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio pero hasta el momento, no se han identificado a los responsables del crimen, sin embargo, las autoridades señalaron que el asesinato podría haber sido perpetrado por un sicario, debido al modus operandi del atacante; además, se informó que las cámaras de seguridad del salón de belleza fueron arrancadas tras el asesinato, lo que dificulta la obtención de pruebas clave para la investigación.

Captan audio paranormal en donde se habría escuchado la voz de Valeria Márquez

Días después del asesinato, comenzó a circular en redes sociales un presunto audio paranormal grabado en el salón de belleza donde ocurrió el crimen. En la grabación, se escucha claramente el nombre "Vivian", lo que generó diversas teorías entre los usuarios, quienes consideran que se trata de una coincidencia, mientras que otros lo interpretan como un fenómeno paranormal.

Vivian, es una de las amigas cercanas de Valeria Márquez y estuvo presente durante los últimos momentos de la influencer. Según testimonios, Vivian mostró un comportamiento inusual durante la última transmisión en vivo de Valeria, insistiendo en que continuara a pesar de que la joven ya quería finalizar, razón por la cuál muchas personas aseguran que Vivian habría sido cómplice del asesinato, pero ésto sólo es una teoría que se está gestando en Internet y no está confirmada por las autoridades.

Por su parte, la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que la investigación por el asesinato de Valeria Márquez continúa sin avance público sobre la identificación de sospechosos y aunque el caso está siendo tratado con prioridad dada la repercusión social y mediática, hasta ahora no se han revelado datos concluyentes; no obstante, se dio a conocer que las autoridades citaron a Vivian y a otras amigas de Valeria para recabar testimonios que aporten a esclarecer el feminicidio, pero hasta el momento, Vivian no se presentó ante las autoridades.