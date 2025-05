Video: Captan a rata gigante en Costco

Costco se volvió tendencia en plataformas digitales y no fue por una buena noticia en relación a sus reconocidos productos. Durante los últimos días un comprador captó en cámara el momento exacto en que una rata merodeaba por las instalaciones del supermercado, lo que puso en duda la higiene que se mantiene en la sucursal de Puebla.

Los hechos no fueron desapercibidos por los usuarios y lamentaron que la cadena de supermercados haya permitido que se dispersen los roedores en sus instalaciones, hecho que aumenta el riesgo de transmitir enfermedades entéricas como la salmonelosis y a leptospirosis.

Captan rata gigante en techo de Costco

Durante el videoclip se logra apreciar a un roedor de considerable tamaño corriendo en una de las paredes, situadas a unos centímetros de varios estantes con productos. Además, se observa el momento exacto en que los demás compradores presentes se percatan de la presencia del animal.

A lo largo de esta temporada de lluvia, roedores suelen abandonar sus madrigueras para buscar otras fuentes de alimento, lo que suele resultar en la dispersión de ratas. Sin embargo, también han surgido versiones sobre que el animal era un mapache, debido a sus grandes dimensiones, lo que tendría mayor sentido al tomar en cuenta el tamaño estándar de la rata, que ronda entre los 17 y 22 centímetros.

¿Cuáles son los riesgos de las ratas en supermercados?

Algunos de los riesgos de tener a ratas y otros roedores en supermercados son los daños a los alimentos, afectaciones a las tuberías de agua, riesgo de plagas, así como un impacto a la salud mental. Sus daños más notorios en este tipo de espacios son las contaminaciones en los alimentos, pues su saliva, orina y heces pueden provocar microbios patógenos.

Hasta el momento, los canales oficiales de Costco no han hecho declaraciones sobre el hallazgo de este animal dentro de una de sus sucursales. No obstante, el supermercado cuenta con una política de devoluciones bastante flexible, lo que permite a los consumidores devolver productos dañados o que no hayan cumplido con sus expectativas.