Video: Broma en TikTok termina en pelea familiar y revela infidelidad

Lo que inició como una broma en redes terminó en una acalorada discusión entre una joven, su suegra y su pareja, luego de que un reto de TikTok expusiera tensiones familiares y una presunta infidelidad.

El video, publicado por el usuario @elreydelbarriomachorro, muestra a Daniela, quien acepta el desafío de llamar a la mamá de su novio para pedirle que deje de intervenir en su relación. A cambio, recibiría mil pesos en efectivo. Aunque el novio dio su consentimiento para la broma, no imaginó lo que desencadenaría.

“Si es una bromita, puedo aprovechar”, dice Daniela con una sonrisa, reconociendo que su relación con la suegra no es precisamente buena.

La llamada comenzó con tono cordial, pero cambió rápidamente cuando Daniela le pidió directamente a la señora que dejara de entrometerse en su vida de pareja y que no fuera “tan chismosa”. La suegra reaccionó de inmediato con insultos:

"Te vistes como chola. Me pareces una cualquiera", arremetió.

Daniela no se quedó callada y contestó con dureza, reprochándole su cercanía excesiva con el hijo:

“Consígase un esposo y déjenos en paz”, soltó.

El momento más tenso llegó cuando la suegra reveló que su hijo no era tan fiel como aparentaba:

"Él anda saliendo con varias, ¿no lo sabías? Tú no te lo mereces", dijo. Daniela replicó con firmeza: “No señora, él no me merece a mí”.

Presionado por la situación, el novio intentó justificarse:

“Sí, me escriben amigas… pero solo es un café o algo así”.

La discusión cerró con más insultos por parte de la suegra, quien llamó “mugrosa” a Daniela, justo cuando el creador del video le entregó el dinero prometido. En un gesto irónico, Daniela le dio los mil pesos a su novio:

“Tómalos tú, mamita. No te da nada”, le dijo, en clara alusión a su madre.

El clip no tardó en volverse viral y ha generado miles de comentarios divididos. Mientras algunos cuestionan los límites del entretenimiento digital, otros critican la falta de respeto y la invasión a la intimidad de las relaciones de pareja.

