Video: Así demuestra este taxista que el glamour no conduce solo

Ciudad Juárez.– Buena actitud, servicio al cliente y... ¿por qué no? unas buenas uñas qué presumir. Esos fueron los elementos necesarios para que un taxista en Cancún, Quintana Roo, se hiciera muy viral en las redes sociales. Y es que si bien estos conductores no tienen la mejor de las famas debido a los conocidos abusus tarifarios a los turistas nacionales e internacionales, este hombre demuestra que no se puede generalizar.

Fue un usuario en la red social TikTok quien compartió un video del hombre, quien a nivel local es muy popular y es conocido como "el taxista de las uñas". El el clip se puede observar cómo el hombre conduce su taxi con un estilo único presumiendo sus largas uñas decoradas con colores pastel verde y rosa.

El hombre se hizo famosos desde 2023 y todos los que viajan con él en Cancún se toman fotos y videos para recordar su experiencia.

Otro de los aspectos que caracterizan al famoso taxista es que es un músico, que crea sus propias canciones, y cada que tiene la oportunidad le cantanta a las personas que se suben a su vehículo.

De esta manera el hombre le ha demostrado a otros taxistas de Cancún que no se necesita de la violencia contra los Uber para ganar clientes, sino tener buena actitud y servicio al cliente.