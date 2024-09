Video: Alex Marín se pelea con hombre en el centro de Guadalajara

Alex Marín protagonizó una riña callejera en el centro de Guadalajara. El influencer y creador de contenido para adultos, se fue a las trompadas con otro sujeto y toda la secuencia de la pelea quedó grabada en videos, que en pocas horas se hicieron virales en las redes sociales.

Según lo que se ve en las imágenes, Alex Marín iba caminando con una de sus novias, Caroline Marín, cuando una de las personas que estaba por la zona de las tiendas le gritó: “ponte a trabajar”. En ese instante, el mismo influencer ignoró el insulto y siguió caminando.

Posterior a este episodio, el video se corta y aparecen otras imágenes en las que Alex Marín ya está dispuesto a pelearse a puño limpio, mientras su novia lo intenta detener.

Sin embargo, los esfuerzos fueron en vano y el creador de contenido termina a las trompadas con otro hombre, de quien hasta los momentos se desconoce la identidad.

Relata lo sucedido en sus redes sociales

“Amigos el día de hoy me pasó algo bien c#abrón. Estaba grabando con mi novia, Caroline Marín y de repente llegan los fans, doy fotos; yo soy muy amable con mis fans siempre: videos, fotos, los abrazo, me encanta. Disfruto mucho la parte de mis fans”, inicia Alex Marín en su relato, publicado en su cuenta de Facebook.

“Ya para subir a mi auto llegó un fan y yo no entendí muy bien. De repente me empieza a decir cosas muy obscenas, que no puedo decir aquí en Facebook, y yo quedé ‘este que onda’. Me bajo y mi novia me agarra y allí comenzó la pelea”, añadió creador de contenido.

Más adelante, el mismo Alex comparte imágenes desenfocadas de la pelea, para evitar que le suspendan la cuenta de Facebook por la violencia en el contenido.