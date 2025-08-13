Video: Abuelita hace creer a su nieto que sopa de verduras es Maruchan

Las abuelitas siempre encuentran formas creativas de consentir a sus nietos, y muchas veces lo hacen para protegerlos de regaños de sus padres. Con ternura y astucia, logran que los pequeños aprendan o disfruten lo que se les da, usando estrategias que parecen casi mágicas.

Un ejemplo reciente se volvió viral en TikTok: una abuelita logró que su nieto comiera sopa de verduras haciéndole creer que se trataba de una sopa instantánea Maruchan. En el video, compartido en la cuenta @profeobddoney, se ve al niño felizmente disfrutando de la sopa, sin sospechar que era casera y saludable.

El clip alcanzó más de 93 mil reacciones y 18 mil compartidos en redes sociales, generando además que los usuarios compartieran sus propias experiencias con abuelitas ingeniosas. Entre los comentarios más populares se leen:

“Mi hija, cuando era pequeña, quería Coca-Cola, y yo le daba caldo de frijol. ¡Se tomaba hasta dos vasos!”

“Mi mamá le daba ‘Cheetos’ a mi hermano cuando era niño... eran zanahorias baby.”

Sin duda, las abuelitas continúan demostrando que su creatividad no solo consiente a los nietos, sino que también los ayuda a disfrutar de alimentos saludables sin dramas.