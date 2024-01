Video: Abuelita comparte look para ir al funeral de sus ex

Llegar a la tercera edad puede ser una etapa sumamente divertida al poder ver las cosas con otra perspectiva, después de una larga vida; incluso podrían incluirse temas tan complejos como la muerte y una abuelita dejó claro que todo es pasajero.

Las plataformas sociales se han convertido en una herramienta de comunicación importante para que diversos sectores de la población pueden expresarse, compartir o simplemente hacer nuevas amistades y una mujer compartió su peculiar sentido del humor.

El video ya reúne miles de me gusta y comentarios, pues la frescura con la que aborda el tema resulta demasiado amigable para la comunidad, quienes le aplaudieron la relajada forma de pensar que tiene a su edad.

No es la primera vez que vemos a una abuelita hablar tan normal y tranquila sobre la muerte, pues ya se han viralizado algunas mujeres que comparten detalles sobre cómo quieren que sea su funeral, desde la vestimenta, los invitados y el ambiente.

La mujer relata que compartirá con sus fans un video para arreglarse, el cual será con una temática sumamente especial pues está destinado a ser para el funeral de uno de sus ex novios. Comienza mostrando el vestido que es de tela de gasa en color negro.

Posteriormente señala que llevará un par de aretes con una piedra negra, la cual va bien con la fecha, el vestido lo acompañará con en conjunto con otra prenda -que no muestra- del todo, pero afirma que se verá muy bien.

"Voy a hacer hoy un 'Get Ready with Me' para el funeral de alguno de mis ex... es una poshera, plisada, divina de gasa, preciosa con éste conjuntito que también tiene uno voladitos de gasa y estos aretes que tienen este bolita negra para el funeral".

Aunque muy triste revela que aún no han muerto sus ex parejas, lo cual la dejará esperando para poder utilizar el atuendo que ya tiene listo y esto le causa cierta desesperación, pues afirmó que le urge utilizarlo.

"Me encanta éste conjunto, bueno todavía se me murió ninguno, pero qué ganas que tengo de usarlo".

Los internautas tomaron con humor el video y felicitaron a la mujer por su energía por la vida.

"Ok, no sabía que ocupaba este GRWM".

"Se que le va a quedar hermoso señora, pero necesito que lo modele y se ponga en situación: como va a entrar? Pañuelo y lágrimas? Lentes oscuros?".

"Escucharon dijo 'algunos mis exs' osea hay que tener varios muchachas no hay que andar con uno no más".

"Todavía no se me murió ninguno JAJAJAJAAJ casi me ahogo".