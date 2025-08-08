Video: Abarrotan los Whataburger de El Paso por hamburguesas a 75 centavos

El Paso.– Personas fronterizas abarrotaron la tarde de este viernes las distintas sucursales de Whataburger en El Paso por su promoción del aniversario 75.

Los clientes que vayan hoy a sus restaurantes participantes podrán obtener una hamburguesa a solo .75 centavos de dólar, es decir, unos 14 pesos mexicanos.

Las celebraciones de aniversario comenzaron desde las 11:00 de la mañana y terminarán a las 8:00 de la noche.

La oferta, solo en formato digital, se puede canjear en la app o el sitio web de Whataburger y solo aplica en una ocasión por cada miembro del programa de recompensas.

FitFam El Paso compartió imágenes de la situación en las sucursales.