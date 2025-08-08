Video: Abarrotan los Whataburger de El Paso por hamburguesas a 75 centavos
Foto: Redes

El Paso.– Personas fronterizas abarrotaron la tarde de este viernes las distintas sucursales de Whataburger en El Paso por su promoción del aniversario 75.

Los clientes que vayan hoy a sus restaurantes participantes podrán obtener una hamburguesa a solo .75 centavos de dólar, es decir, unos 14 pesos mexicanos.

Las celebraciones de aniversario comenzaron desde las 11:00 de la mañana y terminarán a las 8:00 de la noche.

La oferta, solo en formato digital, se puede canjear en la app o el sitio web de Whataburger y solo aplica en una ocasión por cada miembro del programa de recompensas.

FitFam El Paso compartió imágenes de la situación en las sucursales.

Compartir:
Tal vez te interese
Llega The Paper; spin-off de The Office con un viejo conocido de Dunder Mifflin
Espectáculos Llega The Paper; spin-off de The Office con un viejo conocido de Dunder Mifflin
Antiguo Superman Dean Cain será oficial honorario del ICE
Espectáculos Antiguo Superman Dean Cain será oficial honorario del ICE
Publicidad
Enlaces patrocinados