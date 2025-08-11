Viaja a PR para concierto de Bad Bunny, pero se pone a ver juego de los Indios

San Juan.- Un hombre viajó hasta Puerto Rico para poder presenciar un concierto del cantante Bad Bunny, pero fue captado enfocado en otra cosa durante el show: se puso a ver el juego de los Indios de Ciudad Juárez.

A través de TikTok se compartió un video que muestra esta situación.

Los Indios de Juárez se encuentran en las semifinales ante Delicias. El viernes se jugará el encuentro número 6.

Bad Bunny realiza su residencia musical "No Me Quiero Ir de Aquí" en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como "El Choli".

Esta serie de 30 conciertos, que se extenderá hasta el 14 de septiembre, marca un hito sin precedentes en la isla, siendo la primera residencia de esta magnitud en el emblemático recinto.