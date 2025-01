Venden por miles de dólares teléfonos con TikTok en EU

Foto: Associated Press

Nueva York.- Algunas personas de Estados Unidos están vendiendo teléfonos con la aplicación de la red social TikTok por decenas de miles de dólares en eBay, Facebook Marketplace y otras tiendas en internet, aunque no está claro si hay muchos compradores a esos precios.

TikTok estuvo brevemente fuera de servicio para los usuarios de la nación norteamericana durante el fin de semana, pero desde el domingo cualquier persona que haya descargado la aplicación en su teléfono antes de que entrara en vigor la prohibición ha podido usarla. La plataforma aún no está disponible para descarga en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, por lo que quien no pensó en obtener TikTok antes del domingo no tendrá suerte.

Como resultado, algunos individuos con espíritu emprendedor están vendiendo teléfonos y tabletas que tienen TikTok —y otras aplicaciones de su empresa matriz ByteDance, como Lemon8 y el editor de video CapCut. En eBay, se podían encontrar anuncios el viernes por hasta 50 mil dólares o por tan poco como 340 dólares. Aunque no está claro cuántos de estos teléfonos se han vendido, los que cuestan unos cientos de dólares son los que han recibido la mayoría de las ofertas.

Un vendedor, Nicholas Matthews de Nueva York, dijo que decidió vender el teléfono cuando vio que TikTok tenía alta demanda. Anunció un iPhone 14 Plus con TikTok por 10 mil dólares. Hasta el viernes, Matthews dijo que su oferta más alta fue de 4 mil 550.

“Solo espero vender este teléfono”, comentó.

TikTok tiene aproximadamente 170 millones de usuarios en Estados Unidos. La prohibición no apunta a los usuarios individuales, quienes técnicamente son libres de usarlo mientras puedan.

Ebay no respondió de inmediato a un mensaje para comentar sobre los anuncios el viernes.

A principios de esta semana, el presidente Donald Trump dirigió a su Departamento de Justicia a suspender la implementación de la prohibición hasta principios de abril. Pero quedan muchas preguntas, incluyendo si Trump tiene la autoridad para emitir tal orden y si la empresa matriz de TikTok con sede en China estaría dispuesta a vender la popular plataforma de redes sociales.