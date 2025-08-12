Venden por 5 mdd roca marciana y Níger investiga posible tráfico ilegal

Es el trozo más grande de Marte jamás hallado en la Tierra : un meteorito de 25 kilogramos (54 libras) que se vendió por más de cinco millones de dólares en una subasta en Nueva York el mes pasado, estableciendo un récord mundial.

Pero en Níger , nación de África occidental, donde la roca de color rojo oxidado fue desenterrada en el desierto del Sahara, los funcionarios han iniciado una investigación sobre lo que llaman posible "tráfico internacional ilícito", afirmando que puede haber sido sacada de contrabando del país.

Esto es lo que hay que saber sobre el meteorito y la disputa legal:

Sotheby's dijo que la roca, llamada NWA 16788, fue arrancada de la superficie de Marte por el impacto de un asteroide masivo y viajó 140 millones de millas (225 millones de kilómetros) hasta la Tierra.

Fue descubierto en el Sahara, en el noroeste de Níger, por un buscador de meteoritos en noviembre de 2023, según la casa de subastas. No se reveló su identidad, ni tampoco la del comprador el mes pasado.

La búsqueda de meteoritos está en auge en países áridos del Sahara como Níger. Si bien los meteoritos pueden caer en cualquier parte de la Tierra, el Sahara se ha convertido en un lugar privilegiado para su descubrimiento, en parte debido al clima favorable para su conservación.

Tras la venta, Níger planteó preguntas sobre cómo el meteorito llegó a ser vendido en una subasta.

El gobierno de Níger anunció el mes pasado una investigación para determinar las circunstancias del descubrimiento y venta del meteorito, diciendo en un comunicado que era "similar a un tráfico internacional ilícito".

La semana pasada, el presidente Abdourahamane Tiani suspendió la exportación de “piedras preciosas, piedras semipreciosas y meteoritos a nivel nacional” en un esfuerzo por garantizar su trazabilidad.

Sotheby's dijo en un comunicado enviado a The Associated Press que el meteorito fue exportado desde Níger y transportado de acuerdo con todos los procedimientos internacionales pertinentes.

“Como ocurre con todo lo que vendemos, toda la documentación necesaria estuvo en regla en cada etapa de su viaje, de acuerdo con las mejores prácticas y los requisitos de los países involucrados”, se lee en el comunicado.

Las autoridades de Níger no respondieron a las preguntas de AP.