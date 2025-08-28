'Váyase a la v#$ga'; despiden a funcionario de GDL por estar alcoholizado

Un hombre en estado de ebriedad protagonizó un incidente con la Policía Vial de Guadalajara durante el retén del Operativo Salvando Vidas, mostrando una actitud violenta y exigiendo que lo dejaran ir.

En un video viral que circula en redes sociales, se observa al sujeto insultando a los oficiales, quienes intentaban detenerlo por conducir bajo los efectos del alcohol y pasar varios semáforos en rojo. La confrontación ocurrió en el cruce de la Avenida Américas y José María Vigil, en la colonia Ladrón de Guevara.

Durante la discusión, el hombre afirmó ser funcionario de la propia corporación tapatía y lanzó amenazas hacia los policías, asegurando que podía hacerlos perder su empleo. En redes sociales, fue apodado “Lord Qué te importa” por su comportamiento desafiante y sus constantes amenazas contra los agentes.

Identidad y sanción

El sujeto fue identificado como Luis Argenis Fausto, quien formaba parte del área jurídica de la Comisaría de Guadalajara. Tras la difusión del video, la corporación decidió darlo de baja, señalando que su conducta contravenía los valores institucionales.

La Comisaría de Guadalajara detalló en su cuenta oficial de X:

“Iniciamos un procedimiento administrativo contra un empleado que fue detenido en aparente estado de ebriedad y que intentó amedrentar a los elementos de la Comisaría Vial. Este tipo de conductas lastiman los valores de nuestra institución y el empleado será dado de baja”.

Respuesta del Gobierno Municipal

Verónica Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara, señaló que este tipo de comportamientos no serán tolerados:

“Conductas como las del servidor público que fue captado en estado inconveniente y queriendo charolear no tienen cabida en mi gobierno. No solo será dado de baja, sino que este hecho servirá como precedente de que esta administración no aceptará actitudes contrarias a nuestros valores”.

Hasta el momento no se han dado a conocer otras sanciones que pudieran derivar de la falta administrativa cometida por el exfuncionario.