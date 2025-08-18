Van a concierto y le traduce a señas las canciones a su novio sordo

Ciudad Juárez.– Tener una discapacidad puede complicar realizar algunas actividades, y no solo deportivas, sino también del día a día o incluso algunas de esparcimiento, como acudir a un concierto. Aunque queda demostrado que algunas personas están dispuestas a todo para hacer que ese ser querido pueda disfrutar de un momento agradable a pesar de sus limitaciones.

Ese fue el caso de una joven pareja que fue captada en un concierto de Cornelio Vega en la ciudad de Mexicali, Baja California, el pasado viernes 14 de agosto. Y es que el joven era sordo, lo que le impedía disfrutar al cien por ciento del concierto, pero su novia se encargó de que la experiencia fuera mejor después de que usando el lenguaje de señas, usó sus manos para traducir cada uno de los temas que el cantante estaba presentando.

El video del momento fue grabado por uno de los asistentes y fue compartido por TikTok, donde el noble gesto por parte de la novia no tardó en hacerse viral en redes sociales.

Y es que en el clip se puede observar cómo la novia va poco a poco traduciendo a señas las canciones que Crecer Germán va presentando durante el inter del concierto de Cornelio esto ante la atención total del joven, quien puede al menos saber lo que el cantante está diciendo en sus temas.

El video pronto se llenó de mensajes se solidaridad hacia el joven sordo, pero también de admiración hacia la joven, quien se dio cuenta de su video viral y compartió en los comentarios una foto de su pareja y ella.