Una serpiente en un avión retrasa un vuelo en Australia

Melbourne.- Un vuelo nacional australiano se retrasó dos horas después de que se encontró una serpiente polizón en la bodega de carga del avión, dijeron las autoridades el miércoles.

La serpiente fue encontrada el martes cuando los pasajeros abordaban el vuelo VA337 de Virgin Australia en el aeropuerto de Melbourne con destino a Brisbane, según el cazador de serpientes Mark Pelley.

La serpiente resultó ser una inofensiva serpiente arbórea verde de 60 centímetros (2 pies). Pero Pelly dijo que pensó que podría ser venenosa cuando se acercó a ella en la bodega oscura.

"No fue hasta después de atrapar la serpiente que me di cuenta de que no era venenosa. Hasta ese momento, me parecía muy peligrosa", dijo Pelley.

Cuando Pelley entró en la bodega de carga, la serpiente estaba medio oculta detrás de un panel y podría haber desaparecido más profundamente en el avión.

Pelley dijo que le dijo a un ingeniero aeronáutico y al personal de la aerolínea que tendrían que evacuar el avión si la serpiente desaparecía dentro del avión.

"Les dije que si no lo capturaba de una sola vez, se colaría por los paneles y tendrían que evacuar el avión porque en ese momento no sabía qué tipo de serpiente era", dijo Pelley.

"Pero por suerte, lo conseguí a la primera y lo capturé", añadió Pelley. "Si no lo hubiera conseguido a la primera, los ingenieros y yo estaríamos desmantelando un Boeing 737 buscando una serpiente ahora mismo".

Pelley dijo que tardó 30 minutos en llegar al aeropuerto y que luego la seguridad lo retrasó antes de poder llegar al avión.

Un funcionario de la aerolínea dijo que el vuelo se retrasó aproximadamente dos horas.

Como la serpiente es originaria de la región de Brisbane, Pelley sospecha que subió a bordo dentro del equipaje de un pasajero y escapó durante el vuelo de dos horas de Brisbane a Melbourne.

Por razones de cuarentena, la serpiente no puede ser devuelta a la naturaleza.

La serpiente, que es una especie protegida, ha sido entregada a un veterinario de Melbourne para encontrarle un hogar con un cuidador de serpientes autorizado.