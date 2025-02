Una petición en broma busca ayudar a Dinamarca a comprar California

Foto: Associated Press

California.- ¿Está California en venta? Una alegre petición para comprar el estado de California para Dinamarca había conseguido más de 200 mil firmas hasta el miércoles en respuesta a las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de tomar el control de Groenlandia, una enorme isla ártica rica en minerales.

“¿Alguna vez has mirado un mapa y has pensado: '¿Sabes lo que necesita Dinamarca ? Más sol, palmeras y patines'?”, pregunta la petición . “Bueno, tenemos una oportunidad única en la vida de hacer realidad ese sueño.

“Es de interés nacional promover el extraordinario patrimonio de nuestra nación, por lo que California se convertirá en la Nueva Dinamarca. ¿Los Ángeles? Más bien, Løs Ångeles”, dice.

A Xavier Dutoit, el organizador de la petición, se le ocurrió la idea el mes pasado mientras estaba de vacaciones en Filipinas. Oyó a un turista estadunidense hablar en voz alta sobre la propuesta de Trump de trasladar Groenlandia.

“Ese estadounidense no parecía comprender lo desquiciado y absurdo que era que el presidente de cualquier país —especialmente en una democracia estable como Estados Unidos afirma ser— ofreciera o amenazara con apoderarse del territorio de otro país soberano”, escribió Dutoit en un correo electrónico a The Associated Press.

Aunque Dutoit no es danés (es suizo-francés), consultó a un grupo multinacional de amigos que lo están ayudando, entre ellos Kenneth Haar, que es danés y vive en Copenhague.

“La cuestión Trump-Groenlandia es, con diferencia, el mayor problema político de este país en este momento”, dijo Haar a AP en una entrevista por Zoom. “Se considera una situación muy deprimente y muy peligrosa”.

Si bien Løs Ångeles es una broma, hay otra ciudad en el sur de California que tiene una conexión muy real con la tierra de los vikingos, Lego y Hans Christian Andersen. Solvang, conocida como “la capital danesa de Estados Unidos”, fue fundada por tres inmigrantes de Dinamarca en 1911.

La ciudad es popular entre los turistas, que acuden en masa por sus pasteles aebleskiver (similares a los buñuelos), los molinos de viento escandinavos, una calle principal llamada " Copenhagen Drive " y, por supuesto, un museo Hans Christian Andersen en honor al famoso autor de cuentos de hadas danés. La realeza danesa ha visitado la ciudad varias veces a lo largo de las décadas.

En 2019, Trump canceló un viaje a Dinamarca, culpando a la primera ministra Mette Frederiksen de hacer una declaración “desagradable” cuando rechazó la idea de su primer mandato de comprar Groenlandia , calificándola de absurda. Groenlandia es un territorio semiautónomo de Dinamarca, aliado de Estados Unidos y miembro de la OTAN.

Antes de asumir nuevamente el cargo el mes pasado, Trump dijo que no descartaría el uso de la fuerza militar para tomar el control de Groenlandia , calificándola de vital para la seguridad nacional de Estados Unidos, y el mes pasado su hijo visitó la isla.

El primer ministro de Groenlandia, Múte B. Egede, respondió: “Groenlandia es para el pueblo groenlandés. No queremos ser daneses ni estadounidenses. Queremos ser groenlandeses”.

Haar dijo que el atractivo de California para los daneses es obvio, desde sus imponentes montañas hasta sus soleadas playas.

“Aquí no tenemos nada de eso”, dijo. “Dinamarca es un país bastante llano con un clima bastante aburrido”.

Los organizadores de la petición incluso tienen sus propios planes para Disneyland en el sur de California : “Lo llamaremos Hans Christian Andersenland. ¿Mickey Mouse con un casco vikingo? Sí, por favor”.

La petición señala que Trump no es un gran admirador del Estado Dorado. El año pasado, lo llamó “Paraíso Perdido” y regularmente se burla del gobernador Gavin Newsom con el apodo de “Newscum”.

Pero, por supuesto, toda petición necesita una letra pequeña, allá abajo:

“Descargo de responsabilidad: Esta campaña es 100 por ciento real… en nuestros sueños”.