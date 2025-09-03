Una mujer renuncia a la custodia tras su divorcio y desata polémica en redes

Ciudad de México.- Una joven madre se volvió viral tras compartir en TikTok su decisión de no quedarse con la custodia de su hija luego de separarse de su pareja.

El video, que acumula miles de reacciones, abrió un intenso debate sobre los roles de género en la crianza, la presión social sobre las mujeres y el derecho a reconocer los propios límites.

“De ninguna manera la estoy abandonando”, explicó. “Voy a estar presente, la voy a visitar cada dos semanas, le voy a pagar la manutención, pero no pienso ser madre soltera. Se lo dije desde el principio”.

Su testimonio generó críticas, pero también apoyo por parte de quienes valoraron su honestidad emocional y su decisión de no asumir una responsabilidad que no puede sostener sola.

El caso expuso una tensión persistente; mientras se normaliza que algunos hombres no se queden con la custodia, muchas mujeres siguen siendo juzgadas por tomar decisiones similares. Comentarios como “no eres mala madre, estás siendo honesta” o “la atacan solo por ser mujer” reflejan una conversación que va más allá del caso individual.