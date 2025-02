Una casa de lujo está a punto de caer en la bahía de Cape Cod

Massachusetts.- Las aguas de la bahía de Cape Cod se acercan a la enorme casa marrón que se encuentra en el borde de un acantilado arenoso sobre la playa. Es solo cuestión de tiempo.

La erosión ha llegado hasta los cimientos de hormigón de la casa multimillonaria que domina la bahía. Las enormes puertas corredizas que antes daban a una amplia terraza con jacuzzi ahora están protegidas por delgadas láminas de madera que impiden que alguien las atraviese y caiga ocho metros a la playa.

El propietario lo sabía. Quitó la terraza y otras partes de la casa, incluida una pequeña torre que albergaba el dormitorio principal, antes de detener las obras y entrar en un conflicto con la ciudad. Desde entonces, vendió el lugar a una empresa de salvamento que dice que no pagará las obras.

Los funcionarios de Wellfleet temen que el derrumbe de la casa dañe los delicados lechos de agua del puerto, donde los agricultores cultivan ostras, que se encuentran entre las más preciadas de Nueva Inglaterra. Un informe encargado por la ciudad prevé que, si no se hace nada, la casa de 470 metros cuadrados se derrumbará en la bahía en tres años, y posiblemente mucho antes.

Su destino seguro es un recordatorio de la fragilidad de la construcción a lo largo del cabo, donde gracias al cambio climático el aumento del nivel del mar se ha acelerado en los últimos años.

“El cabo siempre se ha estado moviendo”, dijo John Cumbler, profesor de historia ambiental jubilado que también forma parte de la Comisión de Conservación de Wellfleet. “La arena se está moviendo”.

Historia de la casa

La casa fue construida en 2010 en Cape Cod, en el lado de la bahía de la península.

Sus propietarios originales, Mark y Barbara Blasch, solicitaron permiso a la comisión en 2018 para construir un malecón de 73 metros de ancho para evitar la erosión. Los siete miembros de la comisión (todos voluntarios) rechazaron el malecón con el argumento de que podría tener efectos no deseados en la playa y en la forma en que el agua transporta nutrientes en la bahía. También cuestionaron si realmente salvaría la casa.

La propiedad se encuentra dentro de Cape Cod National Seashore. La Administración Nacional de la Costa apoyó el rechazo del malecón debido a la “ubicación crítica” dentro de la costa y el área del puerto de Wellfleet, que incluye un hábitat crítico y valiosas operaciones de pesca de mariscos.

Los Blasche apelaron el rechazo en el tribunal de distrito estatal y perdieron. Está pendiente una apelación ante el Tribunal Superior del estado.

Un hombre de Nueva York, el abogado John Bonomi, compró la casa en 2022 por 5,5 millones de dólares, incluso cuando su futuro estaba en duda. Los abogados de Bonomi se negaron a hacer comentarios para este artículo.

Amenaza a la bahía y a los bancos de ostras

Un informe preparado para Wellfleet el año pasado por Bryan McCormack, un especialista en procesos costeros del Instituto Oceanográfico Woods Hole Sea Grant, estima que los acantilados se están erosionando a un ritmo de entre 3.8 y 5.6 pies por año. El informe estima que el colapso ocurrirá en un plazo de hasta tres años, pero probablemente antes.

El informe indicó que un derrumbe podría enviar escombros al puerto de Wellfleet, donde las ostras que dan nombre a la ciudad, bien conocidas por los amantes de los mariscos, tardan entre dos y tres años en alcanzar la madurez.

“La casa tiene mucho aislamiento de fibra de vidrio. Contiene material tóxico”, dijo Cumbler. “Si ese material tóxico llega al puerto de Wellfleet, que es donde lo llevarán las corrientes, podría poner en peligro la industria de las ostras en Wellfleet, nuestra principal industria fuera del turismo”.

Impasse sobre qué hacer con la casa

Bonomi “se acercó a nosotros en octubre y nos dijo que sí, que entendemos que la casa corre peligro de caerse al mar y que en enero les daremos un plan sobre lo que haremos con ella”, dijo Cumbler. “Solicitamos un plan para sacarla del peligro”.

Se suponía que ese plan se presentaría en la reunión de enero de la comisión, pero el abogado de Bonomi, Tom Moore, escribió a la ciudad en diciembre para decirle que Bonomi había vendido la casa a CQN Salvage, una empresa constituida en octubre y a la que Moore también representaba. Moore escribió que la ciudad “está al tanto de tomar las medidas que considere prudentes para evitar el derrumbe del terraplén y las demás consecuencias de una mayor erosión. CQN Salvage está dispuesta a trabajar junto con la ciudad en tales esfuerzos, pero no los financiará”.

No está claro quién es el propietario de CQN Salvage. Sus registros de constitución en el estado de Nueva York no incluyen a ningún funcionario. Moore se negó a hablar con The Associated Press.

En la reunión de enero, Moore apareció por video y le dijo a la comisión que el “estimado mínimo” para remover la casa era de al menos 1 millón de dólares.

“Entonces, ¿planeas no hacer nada y dejar que caiga al agua?”, le preguntó Lecia McKenna, la agente de conservación de la ciudad, a Moore.

“Pienso pedirte que no lo dejes caer al agua”, respondió Moore.

La comisión votó para extender hasta el 1 de junio el plazo para cumplir con su orden de cumplimiento.

Wellfleet se queda observando y esperando.

Por ahora, la ciudad se ha limitado a vigilar la casa. Cuando la AP visitó recientemente el lugar, vientos de 30 kilómetros por hora golpeaban los acantilados y se podía ver arena cayendo.

El nivel del mar en la cercana Falmouth ha aumentado 11 pulgadas (unos 28 centímetros) en los últimos 90 años, pero el ritmo se está acelerando. Un análisis de AP de datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica determinó que el nivel del mar alrededor de Cape Cod entre 1995 y 2024 estaba aumentando a un ritmo anual de 0.16 pulgadas (unos 4 milímetros) más rápido que en el período de 30 años anterior.

McCormack, el especialista de Woods Hole que preparó el informe para la ciudad, dijo que es difícil atribuir la erosión en una sola propiedad al cambio climático y al aumento del nivel del mar. Y dijo que Cape Cod ha estado erosionándose "durante decenas de miles de años".

Pero dijo que los acantilados han retrocedido 54 pies desde 2014, y la tasa de erosión durante la última década "ha excedido las tasas a largo plazo publicadas por la Oficina de Gestión de la Zona Costera de Massachusetts".