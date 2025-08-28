California.- Guillermo del Toro es un aclamado maestro del terror y ha acumulado una enorme colección de recuerdos a lo largo de sus décadas de carrera. Su contacto directo con los devastadores incendios forestales de California lo ha llevado a hacer lo que antes era impensable: subastar algunos de los 5 mil objetos de su preciada colección.

El cineasta nacido en México está subastando cientos de artículos que van desde obras de luminarias del cómic como Jack Kirby y Richard Corben hasta artículos exclusivos de sus propios clásicos como "Cronos" y "Hellboy".

Las ofertas en línea se abrieron este jueves para la subasta del 26 de septiembre, que es la primera de una serie de tres partes con Heritage Auctions .

“Quien lo compre o lo reciba lo amará igual de bien”, dijo del Toro mientras mostraba algunos de los artículos a la venta a The Associated Press durante un recorrido por su llamada Casa Desolada. “Eso es todo lo que puedes hacer con tus hijos: planear para que tengan una buena vida después de ti”.

A continuación, un vistazo a las piezas que Del Toro dice que le costó más dejar ir.

“Frankenstein” de Bernie Wrightson

Cuando las Casas Desoladas de Del Toro se vieron amenazadas por los incendios forestales, él se concentró en recuperar sólo unos pocos objetos: sus diarios, algunos de sus premios y las ilustraciones de “Frankenstein” de Bernie Wrightson.

El coleccionista está subastando dos piezas de arte originales de los 50 dibujos en pluma y tinta que Wrightson creó para la versión ilustrada de 1983 de “Frankenstein” de Mary Shelley.

La posibilidad de que esos objetos perezcan en un incendio “me pesa mucho, porque esa es su obra maestra”, dijo del Toro.

"Frankenstein" marcó el inicio de la pasión de toda la vida de Del Toro por los monstruos. El cineasta adaptó la clásica historia de terror para Netflix y llegará a la plataforma de streaming en noviembre.

Una de las piezas de Wrightson, con una oferta inicial de 200 mil dólares, representa a la criatura escondida cerca de un arroyo. La otra, con un precio inicial de 100 mil dólares, retrata la persecución de la criatura por parte de Victor Frankenstein.

"Me van a empezar a temblar los ojos", dijo. "Esos dos fueron brutales".

“Hellraiser” de Mike Mignola

Solo había un artículo que Mike Mignola , célebre guionista de cómics y amigo de Del Toro desde hace mucho tiempo, desconocía que formaba parte de la colección de Bleak House. Resultó ser uno de los suyos.

Del Toro se desprende de una obra de arte pin-up original que Mignola dibujó a fines de la década de 1980 para “Hellraiser #2”, la serie de cómics de Clive Barker, antes de que fueran adaptados al cine en la década de 1990.

El director dijo que era fanático de los cómics “Hellraiser”, y que esta pieza en particular fue la precursora que condujo a Hellboy, un superhéroe que Mignola creó en la década de 1990. Del Toro luego escribió y dirigió las películas de “Hellboy”.

La pieza, con una oferta inicial de 40 mil dólares, se describe en el catálogo de la subasta como «una de las obras de arte más grandiosas» de la colección de del Toro. También fue una de las que más tiempo tardó en conseguirse, afirmó.

Hay algunos artículos que son muy difíciles de encontrar. La portada de Hellraiser era extremadamente dura.

El arte detrás de “El laberinto del fauno”

Antes de que la realidad de las limitaciones presupuestarias se hiciera presente, los escenarios de la película de fantasía oscura de 2006 “El laberinto del fauno” se extendieron mucho más en las mentes de del Toro y los ilustradores con los que trabaja.

Ha mantenido un férreo control sobre este arte durante mucho tiempo. Ahora, más de una docena de obras de arte en preproducción, que nunca antes habían estado a la venta, estarán disponibles para el público general.

El complejo del molino, que fue el corazón del oscuro cuento de hadas, por ejemplo, existía en una escala mucho mayor en el papel que en la pantalla. Ese boceto conceptual dibujado por Raúl Monge —uno de los favoritos de del Toro— tiene una oferta inicial de 6 mil dólares.

El maestro de la pintura detrás del fantasma en “El toro del diablo”

Del Toro tenía una imagen clara en mente al desarrollar a Santi, el fantasma inquietante de un huérfano asesinado que sirve de base a su película de terror de 2001, "El espinazo del diablo". Imaginó que el cráneo del fantasma estaría agrietado como porcelana rota, con ojos inquietantes y piel cenicienta, según el catálogo de la subasta.

El maestro de la pintura y el maquillaje de producción que ayudó a darle vida a su visión se subastará con una oferta inicial de 6 mil dólares.

Santi es una “criatura emblemática que, en mi opinión, sentó un precedente para muchas criaturas”, dijo del Toro a la AP.

Recuerdos de “Hellboy”

Se venden más de 40 piezas de recuerdo de las películas "Hellboy" de Del Toro. Entre las docenas de ilustraciones y bocetos conceptuales se encuentran dos piezas únicas.

La icónica chaqueta del héroe, usada por Ron Perlman, quien interpretó a Hellboy en las películas, pasó directamente de la espalda del actor a los brazos de del Toro, dijo, y ahora se dirige a otro lugar con una oferta inicial de 40.000 dólares.

También está a la venta “Big Baby”, la escopeta de seis balas característica de Hellboy, cuyo precio inicial es de 50 mil dólares.

"No pudimos tener muchos duplicados, así que el Big Baby es una pieza heroica, heroica, heroica", dijo del Toro. "Esa dolió".

Ilustración original de HR Giger para “El Turista”

Una de las piezas más cotizadas de la subasta es el diseño conceptual de HR Giger para un guion de ciencia ficción y terror inédito, "El Turista". Giger fue un artista surrealista suizo conocido por fusionar lo humano y lo mecánico en su obra.

La pieza de Giger es una estrella en la colección de del Toro y tiene un precio inicial de 150 mil dólares.

“Siempre fue un buen momento al recorrer la colección decir, con mucha naturalidad, que esto es un Giger”, dijo del Toro. “Fue una gran muestra de valentía, ¿sabes? Dejar atrás esa gran muestra de valentía no es fácil”.

Réplica del dispositivo “Cronos”

“Cronos” fue el debut cinematográfico de Del Toro, aclamado por la crítica, en 1992. Comenzó a crear bocetos para la película en la década de 1980 y uno está incluido en la subasta, que según él es probablemente el único dibujo de preproducción de la película del que se desprenderá.

El boceto inicial de un vampiro esquelético y musculoso con un pequeño reloj de bolsillo tiene una oferta inicial de 4 mil dólares. El reloj de bolsillo se convirtió posteriormente en el dispositivo Cronos, que otorga la inmortalidad a un anciano en la película.

“Es muy hermoso poder decir, mira, este es un diseño de ‘Cronos’ que hice cuando nadie sabía qué era ‘Cronos’”, dijo del Toro.