Un gran tiburón blanco es visto cerca de playas populares en EU

Maine.- Los informes de un gran tiburón blanco cerca de algunas de las playas más populares de Maine llevaron a la Policía de una ciudad costera a emitir una advertencia el martes.

El oficial de recursos marinos de Scarborough se enteró del tiburón de entre 3 y 3.6 metros (10 a 12 pies) el lunes, según informó la policía. El tiburón fue avistado en la zona del Parque Estatal Crescent Beach, Higgins Beach y Pine Point Beach, todas ubicadas a media hora en coche de Portland.

El pescador comercial de almejas David Lancaster logró grabar con un dron al tiburón nadando justo debajo de la superficie, con su aleta gris asomando entre las suaves olas. Dijo que ver al enorme tiburón fue "magnífico", aunque un poco sorprendente.

“Fue una locura verlo en las aguas locales. Hay criaturas marinas realmente asombrosas”, dijo Lancaster, quien vive en la cercana Scarborough. “Lo tienes en la cabeza, pero hay que aceptarlo”.

Los tiburones blancos, famosos hace 50 años en la película "Tiburón", no son comunes en las costas de Maine, pero han vivido en las aguas del estado durante siglos. Los avistamientos han aumentado en los últimos años, y algunos científicos afirman que la creciente población de focas en el estado podría ser un motivo de mayor actividad tiburonera. Los tiburones blancos se alimentan de mamíferos marinos como las focas.

El departamento de policía de Scarborough dijo que estaban haciendo circular las imágenes del dron "para concientizar al público sobre la situación" después de que se avistó el pez grande.

“Estamos compartiendo esta información rápidamente para mantener a la comunidad informada”, dijo la policía en un comunicado.

Las mordeduras de tiburón que resultan fatales para los humanos son extremadamente raras.

El primer ataque mortal de tiburón registrado en Maine ocurrió en el verano de 2020, cuando un gran tiburón blanco mató a Julie Dimperio Holowach, de 63 años, residente de la ciudad de Nueva York. Fue atacada frente a la isla Bailey, a unos 24 kilómetros (15 millas) al noreste de Portland. El estado respondió con medidas para advertir a los bañistas sobre la presencia de tiburones.