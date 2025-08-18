Un enorme parque de montaña celebra el vínculo entre los perros y sus humanos

Vermont.- Anne Pace ha oído hablar de Dog Mountain durante años, pero hasta principios de este mes, nunca había visitado el parque.

"Tenía muchas ganas de ver este lugar", dijo durante una visita a los terrenos con Tam, su border collie de un año. "Dejé una nota para mi anterior border collie. Era mi mejor amigo".

Ubicado en 150 acres escondido en una ladera en St. Johnsbury, Vermont, Dog Mountain se ha convertido en un destino para los amantes de los perros que buscan explorar la naturaleza, disfrutar del arte o rendir homenaje a una mascota.

El parque fue creado hace 25 años por el artista popular de Vermont Stephen Huneck y su esposa, Gwen, y cuenta con senderos para caminatas, estanques para nadar, una galería de arte y una capilla para perros donde los visitantes pueden agregar miles de fotos y notas a las mascotas que cubren las paredes de la capilla.

“Es absolutamente impresionante. Se nota mucho amor al pensar en cada foto que hay aquí”, dijo Vanessa Hurley, quien estaba de visita con su esposo y sus dos perros desde Ohio. “Tanto los perros como los gatos nos alegran la vida”, añadió.

Inspirado por el vínculo que compartía con sus perros, Huneck quería crear un espacio donde otros amantes de los animales pudieran celebrar a sus queridas mascotas, dijo la directora de la galería Pam McCann.

“Dog Mountain es realmente un lugar de peregrinación y un santuario”, dijo.

Las esculturas, grabados y muebles de Huneck se exhiben en la galería y se encuentran dispersos por todo el parque, incluyendo la capilla que él mismo construyó. Con labradores negros y golden retrievers tallados en los extremos de cada banco e imágenes de su propia perra, Sally, en los vitrales, su amor por los perros se hace evidente en cada detalle.

Scott Ritchie y su esposa, Julie, han estado recorriendo el país en autocaravana con sus tres perros grandes y pensaron que Dog Mountain sería el lugar perfecto para estirar las piernas. Lo disfrutaron tanto en su primera visita que decidieron volver al día siguiente.

Es muy raro ver algo así en cualquier lugar. Llevamos cinco meses y medio viajando por todo Estados Unidos. Es una zona preciosa, dijo.

McCann dice que el parque fue hecho para visitantes como Ritchie.

“Para eso está, para gente que realmente se preocupa y que está muy conectada con todo lo que les rodea”, dijo. “Incluidos los animales que cuidan”.