Un acto de ternura: comerciante da comida a perritos y conmueve Internet

Un video viral ha conquistado a miles de usuarios al mostrar la entrañable relación entre una comerciante y un perrito que visita con frecuencia su tienda de abarrotes en busca de comida.

La mujer, conocida por su amabilidad, le ofrece croquetas y agua sin costo alguno, un detalle que refleja cariño y respeto hacia los animales.

El cliente fiel y su acompañante

En la grabación se aprecia cómo el perrito se acerca con confianza, se apoya en el mostrador de cristal y recibe caricias de la tendera, quien después le entrega el alimento.

La sorpresa llegó al día siguiente, cuando el can apareció acompañado de otro perro. La comerciante no dudó en atender también al nuevo visitante, brindándoles comida a ambos.

Reacciones en redes sociales

La escena ha generado más de 3 millones de reacciones y comentarios llenos de ternura:

“Ojalá su negocio sea el más próspero”.

“Esta señora es rica y no lo sabe”.

“Le fue a contar a su amiguito y lo invitó a comer, qué bellos los animales”.

Una lección de bondad

Lo que más ha emocionado a los internautas es la autenticidad del gesto, un recordatorio de que la generosidad y el amor hacia los animales pueden tener un impacto enorme.

La tendera y su pequeña tienda se han ganado un lugar especial en el corazón de la comunidad digital, dejando como enseñanza que los actos simples también transforman y contagian ternura.