Tunden los memes también a asesor de Noroña por collarín en conferencia

Ciudad de México.- La imagen de Emiliano González, asesor del presidente del Senado, con collarín y brazo vendado se hizo viral tras el zafarrancho legislativo que protagonizaron Gerardo Fernández Noroña y Alejandro “Alito” Moreno.

Tras intentar separar a los senadores durante el enfrentamiento, González fue empujado por Moreno y cayó al suelo, recibiendo además amenazas verbales.

Minutos después, apareció junto a Noroña en una rueda de prensa, visiblemente afectado con un collarín y un vendaje en su brazo derecho. lo que desató una ola de reacciones en redes sociales.

El video captado por el propio González, quien sostenía una cámara 360° durante el incidente, también fue reproducido miles de veces en TikTok, X y Facebook.