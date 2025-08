'Tu insististe'; influencer 'termina calva' al acudir a teñirse el pelo de rosa

Ciudad Juárez.– La joven influencer argentina Alma Berezowski, mejor conocida como Alberee, se volvió viral en las redes sociales luego de que compartió un video en TikTok en donde aseguró que quedó calva luego de acudió a un salón de bellelza para teñirse el cabello de color roda.

En la grabación, que lleva ya más de 40 millones de reproducciones, se puede observar el momento en que el estilista le pide no ver el resultado de su cabello tras haber aplicado los químicos para el tinte, sin embargo, ella insiste en ver lo que está ocurriendo y es cuando el joven trabajador le explica que ocurrió algo imprevisto, pues su cabello terminó quemado y se comenzó a caer.

Alberee reaccionó molesta y comenzó a reclamar al joven lo ocurrido, quien se defendió explicando que él le advirtió que ese color rosa no se podía lograr en su cabello y aun así ella aceptó que siguiera con el trabajo a pesar de los riesgos.

El video generó cientos de comentarios por parte de sus seguidores, sin embargo, otros aseguraron que se trató de solo una historia falsa para generar contenido. Y es que en otros clips la joven aparece sin cabello, pero muchos notaron que estaba usando un filtro. En videos posteriores, la joven influencer también aparece con pelucas, por lo que otros aseguran que no fue una historia inventada, lo que desató discusiones en redes.

"Fue culpa del estilista. Yo soy peluquera y cuando yo digo "no se puede, es no se puede" no dejo calva a mi clienta", "Nadie se da cuenta que es humor? 😵‍💫", comentaron algunos usuarios.