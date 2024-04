‘Trataba muy mal a la gente’: exempleado de Fofo Márquez

Rodolfo "N", mejor conocido como Fofo Márquez trataba muy mal a sus trabajadores, así lo reveló uno de sus colaboradores.

En la grabación compartida por la cuenta de TikTok icefireoficial, el hombre comienza diciendo "yo un día trabajé con Fofo Márquez" a lo que el tiktokero que lo entrevista se sorprende y el sigue con su relato, asevera que el joven no es lo que aparenta, que solo quiere hacer marketing y que no ayuda como lo hace ver en redes sociales.

"Trataba muy mal a la gente", relató su excolaborador.

‘’Lo conocí bastante bien para poderte decir que no es lo que aparente en redes sociales... él ve a la gente siempre abajo de él", expresó el colaborador, e incluso señaló que si él ve este video ni siquiera se va a acordar de su nombre.

"No es una persona nada agradable, la verdad a varios de nosotros nos trató bastante mal", confesó.

Y añadió "yo espero nunca llegar a ser como él", relató que si llega a tener el dinero que dice tener el influencer no desea seguir sus pasos "si Dios me permite ser una persona de éxito, jamás quisiera ser como él, al contrario a mi si me gustaría poder ayudar a la gente".