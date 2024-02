Tras 51 años de casado, descubre que sus hijos no son de él

Un vídeo compartido en redes sociales ha generado revuelo al mostrar el relato conmovedor de un hombre mayor que descubre una verdad sorprendente sobre la paternidad de sus dos hijos. El protagonista de esta historia, un señor de avanzada edad, ha compartido su experiencia desgarradora.

Después de 51 años de matrimonio, se enfrenta al descubrimiento de que sus dos hijos, de 42 y 40 años respectivamente, no son biológicamente suyos. La revelación se produjo durante un proceso médico, cuando se sometieron a exámenes para verificar si alguno de sus hijos era un donante compatible de riñón para un familiar.

Los resultados de los exámenes revelaron la verdad impactante que el señor desconocía hasta ese momento: no era el padre biológico de ninguno de sus hijos.

‘Llevo casado por 51 años, y tengo dos hijos, 42 y 40, buenos para nada, hasta el día de hoy los ayudo. Tuvimos que tomar un examen para ver si alguno de ellos tenía un riñón para salvar a mi hermano.

Me enteré de algo interesante: no son mis hijos, son de otro. Lo único bueno es que yo sé que no fue mi culpa que puso a dos idiotas en este mundo, yo creía que habían salido a su mamá, pero salieron del plomero o del cartero o del lechero. Voy a ir a casa, empezaré los papeles de divorcio, a ver si me puedo liberar de esa perra loca’, dijo el hombre.