Tras 14 años de relación su prometido la deja; ella remata anillo de compromiso

Monterrey.- Una mujer de Monterrey decidió desprenderse del anillo de compromiso que nunca llegó a usar, luego de que su prometido cancelara la boda y pusiera fin a una relación de 14 años, bajo el argumento de que ella “ya no le sumaba”. El caso se volvió viral tras difundirse en grupos de Facebook dedicados a la compraventa y a temas nupciales.

La joya, valuada en 35 mil pesos, fue ofrecida por 15 mil, aunque la vendedora se mostró abierta a negociar. Además del golpe emocional, la mujer relató que su ex pareja le pidió que abandonara la casa que compartían, dejándola sin sus pertenencias.

“Sé que no recuperaré lo que costó, pero al menos quiero sacar algo. Me pidió que me fuera de nuestra casa y se quedó con todas mis cosas. Me quedé sin nada”, explicó en su publicación.

Anillo nuevo, historia triste

Según contó, el anillo nunca fue usado, pues la ruptura ocurrió antes de llegar al altar. Lo más sorpresivo para ella fue descubrir que su ex ya había iniciado una nueva relación apenas una semana después de la separación.

“Lo vendo porque mi prometido decidió no seguir con la boda ni con la relación. A los pocos días ya tenía nueva novia, jajajajaja”, escribió, combinando sarcasmo y resignación.

La publicación fue acompañada por imágenes del anillo y una frase que intentaba ponerle humor a su situación:

“Tengo una historia digna de La Rosa de Guadalupe, con todo y traición incluida jajajaja, pero ni modo, hay que seguir adelante”.

División de opiniones entre usuarios

El caso generó decenas de comentarios en grupos locales, especialmente entre mujeres que empatizaron con la experiencia, al tiempo que otras cuestionaban el valor sentimental y económico de la joya.

“Lamento mucho lo que viviste, ojalá consigas venderlo, aunque será difícil por el precio y la historia que lo acompaña”, comentó una usuaria.

Redes

Algunas personas bromearon con que el anillo “traía mala suerte”, mientras que otras ofrecieron consejos prácticos o simplemente expresaron su apoyo.

“Está salado, no lo compren jajaja”, escribió alguien más, reflejando el tono agridulce con el que muchos reaccionaron ante la situación.