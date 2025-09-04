'Tornados' azotan Chiapas y causan destrozos; así fue el momento

San Cristóbal de las Casas.– Dos "tornados" golpearon la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el pasado miércoles 3 de septiembre durante una tormenta, el evento dejó daños a negocios ambulantes, así como a viviendas tras levantarse los techos y derribar algunas paredes. Horas después de las formación de los fenómenos naturales, la Coordinación de Protección Civil de la entidad confirmó la formación de dos tornados que causaron daños en estructuras y derrumbes de algunos árboles.

"Se reporta la formación de dos tornados en San Cristóbal de Las Casas, con afectaciones preliminares en techos de lámina. El Sistema Estatal de Protección Civil ha activado protocolos de atención para salvaguardar a la población", se lee en la publicación de Protección Civil de la entidad.

Testigos grabaron el momento en que los fuertes vientos pasaron por algunas calles de la ciudad y no tardaron en hacere virales en las redes sociales.

Por otro lado, informaron que la Coordinación de Protección Civil se encuentra en la demarcación para brindar ayuda a la población afectada por los tornados. A pesar de ello, recomendaron extremar precauciones.

Un tornado es un fenómeno atmosférico caracterizado por una columna de aire en rotación intensa, que conecta una nube de tormenta con la superficie terrestre. Las zonas más comunes para su aparición son las planicies de Estados Unidos, aunque pueden manifestarse en distintas regiones del mundo.