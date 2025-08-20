Tormenta vuela tapa del quemacocos de bus y usan paraguas para no mojarse

Ciudad Juárez.– Ante situaciones inesperadas, soluciones ingeniosas. Eso fue lo que aplicó un usaurio de transporte público en una ciudad de México para evitar mojarse en una tormenta y cuyo video se ha hecho viral en las redes sociales.

Fue la usuaria "@angievalencia192" quien compartió en TikTok el video del momento en que una persona que viajaba en transporte público decidió poner un paraguas sobre una de las escotillas de ventilación del autobús, todo porque durante una fuerte tormenta, la tapa salió volando y para impedir que todos los pasajeros terminaran empapados, decidió colocar el paraguas sobre el hoyo.

El clip no tardó en hacerse tendencia, en especial por la manera tan improvisada e ingeniosa que usó para evitar que el agua entrara por el quemacocos abierto.

"Una vez más, mexico ganándole a la IA", "El problema vendrá cuando el muchacho se baje", "México no domina el mundo porque no quiere", fueron algunos de los comentarios que dejaron internautas.