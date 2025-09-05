Tiktoker exhibe a Juárez como 'la ciudad más fea de México' y lo tunden

Ciudad Juárez.– Hay varias razones históricas, sociales y urbanísticas que explican por qué algunas ciudades fronterizas en México pueden lucir desordenadas, descuidadas o carentes de estética urbana, entre ellas el crecimiento acelerado y desordenado, la economía que estuvo orientada al paso y al comercio, las desigualdades sociales, entre muchos otros factores. Entre estas urbes, Ciudad Juárez no es la excepción.

Y es que un joven tiktoker se ha vuelto viral a nivel local en las últimas horas luego que a través de esta red social china compartió un clip en el que exhibió a Juárez como "la ciudad más fea de México".

En el video, que suma ya más de 30 mil reproducciones, el joven muestra algunos detalles de la ciudad poco agradables a la vista, como calles destruidas, edificios en abandono, diques y arroyos con aguas estancadas y hediondas, calles llenas de basura, entre otros problemas que los juarenses conocen muy bien.

El clip de inmediato generó todo tipo de comentarios, desde aquellos que defendieron a la ciudad, como quienes aceptaron la realidad de la urbe, pero que también destacaron otras bondades de la frontera, como la calidez de las personas y las oportunidades laborales que no hay en otros lugares del país.

"Mi juaritos la que le a quitado el hambre a muchos del sur", "Si es la que más fea, pero es la ciudad que produce más dinero para todo el Estado de Chih", "Así es amigo, pero no le pedimos nada a nadie, al contrario, a y a mi no me falta mi dinero en mi cartera, hay usted dirá", "No será la mas bonita pero recibe a tanta gente para que tengan una vida digna ❤️", fueron algunos de los comentarios más destacados que dejaron.